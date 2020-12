Anul blestemat în care l-am pierdut pe „Zeul” Diego Maradona. Ce nume mari au mai murit în 2020

2020 va rămâne în memoria tuturor drept anul blestemat în care l-am pierdut pe „Zeul” Maradona.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Întreaga planetă a fost șocată de vestea că viața l-a eliminat definitiv pe „El Pibe D’Oro” la numai 60 de ani. Și va rămâne „marcado para siempre”…

Și Diego nu a fost singurul nume mare care ne-a părăsit în 2020, fiindcă pe „lista neagră” mai regăsim personalități ca Jack Charlton, Paolo Rossi sau Kobe Bryant.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

2020, anul blestemat în care l-am pierdut pe „Zeul” Diego Maradona

Miercuri, 25 noiembrie. O zi obişnuită pentru toţi iubitorii de fotbal din întreaga lume. Toţi se pregătesc de regalul meciurilor din Liga Campionilor, însă liniştea este bulversată de o ştire incredibilă…

„Breaking News” pe toate meridianele… „Diego Maradona a murit!”, era nenorocirea care făcea înconjurul lumii. Inima celui mai mare fotbalist din lume a încetat să bată.

ADVERTISEMENT

„El Pibe de Oro” s-a stins după ce a suferit un stop cardiorespirator, iar planeta s-a oprit măcar o clipă. Vestea picase ca un trăsnet, în condiţiile în care „Butoiașul atomic” tocmai împlinse 60 de ani pe 30 octombrie şi trecuse cu brio peste o operaţie pe creier.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ultimele minute dintr-o viață trăită la cote fierbinți de Diego Maradona

Diego Maradona se recupera, după intervenția chirurgicală pe creier, într-o casă închiriată din Dique Lujuan, localitate aflată la 40 de kilometri de Buenos Aires. La ora 10:00 (ora 15:00 în România), pe 25 noiembrie, s-a trezit şi a luat micul dejun. Fostul mare fotbalist i-a anunţat pe apropiaţii lui că nu se simte prea bine, ceea ce i-a alarmat pe Maximiliano Pomargo şi Johnny Esposito, nepotul lui „El Pibe de Oro”. Starea de sănătate a lui Diego nu s-a îmbunătăţit în următoarele două ore, iar undeva în jur de 12:15 (ora 17:15 în România) a suferit un stop cardiorespirator.

Un vecin, medic, a fost primul care a efectuat manevrele de resuscitare, în timp ce apropiaţii fostului super-fotbalist au chemat Salvarea. Patru ambulanţe au ajuns la casa funestă, însă medicii nu au reuşit să-i salveze viaţa şi au pronunţat decesul la ora 13:02 (ora 18:02 în România). Avocatul lui Maradona a acuzat că prima ambulanță a venit abia la 30 de minute după primul apel de urgenţă…

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Probleme în zile din urmă…

Presa din Argentina a oferit câteva detalii importante despre ultimele zile din viaţa lui Diego Maradona. Fostul mare fotbalist a murit cu un mare regret, după ce nu a reuşit să-şi strângă toţi copiii cu ocazia împlinirii a 60 de ani. Mai mult decât atât, în ultimele zile înainte de deces, „El Pibe de Oro” era depresiv, iar medicii personali luau în calcul o deplasare a acestuia în Cuba, unde fusese invitat de fiul lui Fidel Castro. În trecut, Diego mai vizitase insula, mai ales în momentele mai dificile, şi mereu s-a recuperat miraculos acolo.

Leopoldo Luque, medicul care l-a operat pe creier, a fost prezent zilnic în casa fostului fotbalist, unde locuia în permanentă şi o asistentă medicală. La scurt timp, autorităţile din Argentina au percheziţionat clinica şi locuinţa lui Luque, după ce familia lui Maradona a susţinut că moartea a survenit din imprudenţa medicului.

ADVERTISEMENT

„Mă simt îngrozitor că prietenul meu a murit. Dar nu eu sunt responsabil pentru asta. Știu ce am făcut cu Diego și cum am procedat. Pot să explic totul. Sunt absolut sigur că am făcut tot ce puteam face pentru Diego”, a declarat Leopoldo Luque după primele percheziţii.

Cum arăta casa în care s-a stins o stea…

La câteva zile după decesul lui Diego Maradona, presa din Argentina a publicat câteva imagini din casa în care a murit fostul mare fotbalist. Locuinţa, închiriată de avocatul Matias Morla, nu arăta prea bine şi nu avea dotările specifice pentru o persoană care se recupera în urma unei operaţii pe creier. „Totul era precar, ca să nu zic dezastruos. Dacă intrai și vedeai unde a murit Maradona, mureai și tu”, a acuzat fosta soţie a lui Diego Maradona.

ADVERTISEMENT

„Casa nu era atât de mică. Avea și vedere la lac, iar la etaj mai erau patru camere, una cu baie privată”, s-a apărat imediat Matias Morla, cel care a sugerat că moartea lui Diego Maradona s-a petrecut în condiţii ciudate.

Argentina, în lacrimi după „el mejor futbolista de la historia

Pe 26 noiembrie, fanii lui Diego Maradona şi-au putut lua adio de la cel care a adus Argentinei titlul de campioană mondială în 1986. Sute de mii de persoane au trecut prin faţa catafacului, imaginile fiind de-a dreptul sfâşietoare.

Mulţi argentinieni nu au putut să treacă prina faţa sicriului cu „El Pibe de Oro”, după ce priveghiul a fost oprit în aceeaşi zi. Pe străzi s-au dat lupte între forţele de ordine şi fanii lui Maradona, totul în timp ce fostul mare fotbalist era înmormântat în cimitirul „Jardin Bella Vista” din Buenos Aires.

„Mulțumesc mingii!”

„Să îmbătrânesc alături de nepoatele mele ar fi o moarte liniştită. Îţi mulţumesc că ai jucat fotbal, pentru că este sportul care ţi-a adus cea mai mare bucurie şi libertate. E precum ai atinge cerul cu mâinile. Mulţumesc mingii. Da, asta aş scrie pe mormânt. Mulţumesc mingii!”, spunea Diego Maradona când a fost întrebat ce şi-ar dori să scrie pe mormânt. Fără să bănuiască nicicum că nu va reuși să dribleze moartea într-o dată pe care a îndoliat-o pentru totdeauna, 25 noiembrie…

354 de goluri a marcat Diego Maradona de-a lungul carierei

5 trofee a câştigat Diego Maradona cu Napoli în perioada „de aur” 1984 – 1991

2 titluri mondiale are Diego Maradona în palmares: cu naţionala de tineret (1979) şi cu naţionala mare (1986)

Personalităţi sportive care au murit în 2020

26 ianuarie: Kobe Bryant (41 de ani, NBA) – accident aviatic

(41 de ani, NBA) – accident aviatic 21 martie: Lorenzo Sanz (76 de ani, preşedinte al lui Real Madrid 1995-2000) – COVID-19

(76 de ani, preşedinte al lui Real Madrid 1995-2000) – COVID-19 31 martie: Pape Diouf (69 de ani, preşedinte al lui Marseille 2005-2009) – COVID-19

(69 de ani, preşedinte al lui Marseille 2005-2009) – COVID-19 6 aprilie: Radomir Antic (71 de ani, fost antrenor la Real Madrid, Barcelona și Atletico) – pancreatită

(71 de ani, fost antrenor la Real Madrid, Barcelona și Atletico) – pancreatită 12 aprilie: Stirling Moss (90 de ani, Formula 1) – cancer

(90 de ani, Formula 1) – cancer 22 mai: Luigi Simoni (81 de ani, fost fotbalist şi antrenor) – accident vascular cerebral

(81 de ani, fost fotbalist şi antrenor) – accident vascular cerebral 10 iulie: Jack Charlton (85 de ani, campion mondial cu Anglia în 1966) – cancer

(85 de ani, campion mondial cu Anglia în 1966) – cancer 9 decembrie: Paolo Rossi (64 de ani, campion mondial cu Italia în 1982) – cancer

(64 de ani, campion mondial cu Italia în 1982) – cancer 14 decembrie: Gerard Houllier (73 de ani, fost antrenor de fotbal) – probleme cardiace

Nici fotbalul românesc nu a fost ferit de astfel de evenimente tragice, printre cei care ne-au părăsit în acest an blestemat numărându-se Mircea Pascu (fost președinte al FRF), Ilie Bărbulescu (fost câștigător al Cupei Campionilor Europeni cu Steaua), Martin Tudor (fost portar la Steaua), Dan Lăzărescu (fost arbitru FIFA), Constantin Jamaischi (fost jucător la Rapid, campion european de juniori în 1962), Ionuț Popa (antrenor cu peste 250 de meciuri în Liga 1) sau Viorel Turcu (fost fotbalist la FC Argeș, Steaua și Dinamo, cu peste 250 de meciuri în Divizia A).