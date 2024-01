Hai la... Taifasuri și în 2024! Amintiri cu Mihai Constantinescu. Editorial Fuego. Religie, secrete de vedete, modă, rețete, horoscop, matrimoniale

A apărut 966! Primul număr din ! Amintiri emoționante din „Lumea minunată” a lui . Un nou editorial . Evlavie și religie. Dragoste și secrete de vedete. Noi proceduri medicale. Rețete inedite din farmacia verde. Horoscop. Anunțuri matrimoniale. Agenda culturală a week-end-ului. Pe scurt, 966! Prima din !

A apărut primul număr al revistei TAIFASURI din Anul Nou 2024! Amintiri emoționante cu Mihai Constantinescu. Editorial Fuego. Evlavie și religie. Dragoste și secrete de vedete. Modă… la modă! Rețete medicale și de pus pe… masă! Horoscop și matrimoniale

Este prima joi din Anul Nou 2024, este primul număr, 966, al revistei TAIFASURI în Anul Nou 2024! Este revista TAIFASURI, este FUEGO! Editorial FUEGO!

ADVERTISEMENT

Paul Surugiu FUEGO este de 3 ani directorul onorific al revistei săptămânale TAIFASURI, în care publică, ediție de ediție, în fiecare joi, în pagina 2, un editorial-spectacol, cu gândurile sale sincere, emoționate și emoționante.

Emoție pe care o aduce cu el în fiecare duminică la îndrăgita emisiune „Drag de România mea!” pe TVR 2, întotdeauna cu invitați de marcă și muzică românească adevărată.

ADVERTISEMENT

vă oferă mai jos câteva rânduri din editorialul lui FUEGO din revista TAIFASURI 966, în care vă dezvăluie cum vede el Anul Nou 2024.

A început 2024! Ca de fiecare dată, ne setăm planuri înalte, ne punem dorințe, avem speranța că va fi mai bine, dar ce să vezi, nu facem nimic pentru asta, mulți dintre noi! Iar cei care fac, sunt invidiați și ajung să fie arătați cu degetul pentru că reușesc să facă tot ce își propun. Ideea este că orice început, fie că e de viață nouă, de an, de job, de orice, vine la pachet și cu o serie de obligațiuni, nu doar cu norișori și cu visuri la purtător. Începuturile au farmecul descoperirii, dar au în ele și un set de reorganizare a noastră și a sufletului nostru. Asta pentru că nu putem aștepta să vină ceva din cer, din senin, fără efort susținut, ci trebuie să punem mâna la lucru, trebuie să avem renunțări, trebuie să avem putere și să înțelegem că lumea așa e construită, din cerere și ofertă, din daruri pe care le vrem și le avem doar dacă ne zbatem. Cineva mă întreba cum văd eu anul 2024 pentru mine… Răspunsul este destul de simplu și ușor de dat. Îl văd…

Cum vede FUEGO Anul Nou 2024 aflați numai din editorialul său din numărul 966 al revistei săptămânale TAIFASURI! Care a apărut joi, 4 ianuarie, la toate punctele de difuzare a presei din țară!

ADVERTISEMENT

Ce subiecte vă oferă primul număr, 966 , al revistei TAIFASURI din Anul Nou 2024. Numai câteva dintr-o listă consistentă…

ar fi împlinit pe 4 ianuarie 78 de ani dacă nu ar fi plecat să încânte lumea „de dincolo” cu muzica sa minunată. Cariera sa a fost impresionantă: peste 200 de șlagăre în aproape 50 de ani de activitate în prim planul muzicii ușoare românești, mii de concerte și apariții TV sau la radio. Adică un loc permanent în Panteonul culturii noastre. Povestea vieții sale, dezvăluită de soția sa, Simona, și de prieteni apropiați, ca , afl-o numai din primul număr, 966, al revistei TAIFASURI din Anul Nou 2024!

Cum să vă setați corect obiectivele din Anul Nou 2024 prin metoda SMARTER, pentru a vă spori șansele de succes, de împlinire a aspirațiilor cele mai intime, aflați de la life coach Cătălina Tăgârță, care vă oferă sfaturi utile din experiența sa în primul număr, 966, al revistei TAIFASURI din Anul Nou 2024.

ADVERTISEMENT

Cele mai frumoase celebrități din lume, din perspectiva… simetriei chipului! Trăsăturile definitorii ale succesului de la Natalie Portman la Scarlet Johansson, de la Kate Mos la Beyonce, de la Ryan Gosling la Idris Elba, de la Hugh Jackman la David Beckham, de la George Clooney la Brad Pit și încă alții „frumoși” ai marelui ecran! Numai în primul număr, 966, al revistei TAIFASURI din Anul Nou 2024!

Cele mai neobișnuite rase de câini! Aspect unic, calități deosebite, care vă pot face fericiți dacă îi alegeți ca prieteni blănoși cu 4 labe. Luptători ce aspect de… miel, purtători de puteri… vindecătoare, „covorașe” de… blană, „nas-furculiță” sau „bărbi” lungi, găsiți toate aceste rase neobișnuite numai în primul număr, 966, al revistei TAIFASURI din Anul Nou 2024!

Horoscopul Anului Nou 2024! „An de transformare, creștere și reînnoire” spune astrologul Mădălina Popescu. Ce mișcări ale lui Pluto, Jupiter, Uranus sau Mercur ne influențează zodiile și, implicit, destinul aflați numai din primul număr, 966, al revistei TAIFASURI din Anul Nou 2024!

Cele mai eficiente mijloace de a menține flacăra pasiunii în căsnicie, motivele majore pentru care bărbații au aventuri „emoționale”, cea mai bună poziție pentru un somn odihnitor, ce simbolizează lumânarea în ortodoxie, obiceiuri „sănătoase” de gestionare a banilor, ce oameni celebrează în 2024 emblematicul calendar Pirelli la ediția 50, nunți ciudate, dar ciudate „rău”, puțin spus neconvenționale, stațiunile românești cu cele mai spectaculoase pârtii de schi, ceaiuri eficiente împotriva acneei, inflamațiilor și cicatricilor, cum vă ajută dieta ORNISH să nu mai stresați cântarul – numai în primul număr, 966, al revistei TAIFASURI din Anul Nou 2024!

PLUS 4 pagini de „Farmacia verde”! PLUS rețete savuroase de curcan umplut! PLUS anunțuri matrimoniale! PLUS agenda culturală – foarte bogată! – a week-end-ului! PLUS alte subiecte originale și incitante! Numai în primul număr, 966, al revistei TAIFASURI din Anul Nou 2024!

Delectați-vă cu o lectură variată și complexă, 32 de pagini, în primul număr, 966, al revistei TAIFASURI din Anul Nou 2024! La toate chioșcurile de difuzare a presei începând de joi, 4 ianuarie! Nici nu știți ce pierdeți dacă nu-l citiți!

Abonați-vă ca să nu ratați șansa multiplelor premii oferite de revista TAIFASURI ! Începe un nou concurs în revista TAIFASURI !

IMPORTANT! Dacă vă este incomod să vă deplasați sau dacă nu vreți să ieșiți din casă, ori dacă pur și simplu nu mai găsiți revista TAIFASURI pe tarabe, ABONAȚI-VĂ acum la revista TAIFASURI în oricare dintre oficiile Poștei Române!

Astfel, vă asigurați că nu mai pierdeți niciun număr al revistei dumneavoastră favorite și puteți participa, automat, la noul concurs cu premii de… ce nou concurs și ce premii aflați numai din primul număr, 966, al revistei TAIFASURI din Anul Nou 2024!