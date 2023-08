Da, Marina, „amazoana” de la Prima, este pasionată de echitație și televiziune. Cum le împacă, la fel ca și sportul cu… meteo – este căsătorită cu Daniel Nițoiu de la Pro TV -, aflați dintr-un interviu cu adevărat , fără falsă modestie și beție de cuvinte. Doamnelor și domnilor, !

Marina, „amazoana” de la Prima. Vedeta Focus Sport, pasionată de echitație și TV: „Era o mândrie pentru bunicu’ să le spună tuturor că fata de la televizor este nepoata lui”

Marina, intrăm în joc fără încălzire: spune-mi repede evenimentele sportive majore din anul în care te-ai născut! Ca să-l ghicească cititorii, nu vreau să-l spun eu…

– O să aleg un eveniment care a bucurat mulți români, chiar dacă nu e anul în care m-am născut. Cea mai mare performată înregistrată vreodată de un club de fotbal din România.

În 1986, câștiga , iar la momentul ăla eu eram doar o dorință a părinților mei, care s-a împlinit un an mai târziu.

Unde ai „răsărit”, mai ai surori, frați? Ce zic ai tăi când te văd la televizor?

– M-am născut în și tot acolo am copilărit. Am doi frați, unul mai mare, care locuiește în alta țară, și unul mai mic, care e aici în aproape de mine.

Familia mă susține și evident se bucură pentru mine. Părinții, mai ales, mă urmăresc de fiecare dată. Mama e cel mai mare fan al meu, dar și cel mai mare critic.

Îmi amintesc și de o întâmplare mai veche cu bunicu’. Era tare fericit să mă vadă la televizor și nu rata niciun jurnal cu mine. De cele mai multe ori își făcea drum la cumpărături, la magazinul din sat, numai când eram eu la știri. Era o mândrie pentru el să le spună tuturor că fata de la televizor este nepoata lui. Am avut cei mai buni și blânzi bunici și tare mă bucur că i-am făcut mândri.

„Debutul meu la știri a fost unul cu peripeții… defecțiune tehnică imposibil de remediat pe loc”

Știu că ai studii de actorie…

– Așa este. Am urmat cursurile Universității de Artă Teatrală și Cinematografică din București. Iar televiziunea, pot spune că a apărut în viața mea datorită actoriei.

În perioada facultății, am jucat un rol de jurnalistă într-un film și mi-a plăcut atât de mult încât n-am vrut să mai „ies” din rol! Am simțit că trebuie să descopăr și mai multe despre meseria asta și așa am ajuns să mă înscriu apoi la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării.

După facultate, au urmat etapele firești, de la perioada de practică într-o redacție până la prima probă într-un studio de știri. Acum, privind în urmă, îmi dau seama ca „rolul” de prezentatoare mi-a fost predestinat. 😊

Mi-amintesc de începutul meu în televiziune… La … Debutul meu la știri a fost cu peripeții. Chiar dacă a fost acum mai bine de zece ani, îmi amintesc de parcă ar fi fost ieri. După ce că aveam toate emoțiile începătorului, exact când am intrat în live, când a început jurnalul, care la vremea respectivă avea materialele video înregistrate pe casete, a avut loc o defecțiune tehnică imposibil de remediat pe loc.

Este unul din cele mai negre coșmaruri ale unui prezentator, deoarece oamenii de acasă nu știu ce se întâmplă în regia de emisie, tu ești în față, așa că trebuie să faci ceva și să salvezi situația. Am spus prima știre și, după câteva secunde de tensiune maximă, am auzit în cască vocea producătorului: „Mami, stai liniștită, dă-i înainte cu toate știrile”.

Așa că am prezentat șnur toate intro-urile și la final mi-am luat la revedere de la telespectatori! În tot timpul live-ului mă gândeam la cei care mă urmăresc și mă întrebam oare ce cred telespectatorii văzând că le povestesc despre faze extraordinare, despre super goluri și nu le arăt nimic, nicio imagine, niciun material video, așa cum erau obișnuiți.

După momentul directului m-au cuprins niște emoții de îmi tremura tot corpul. Dar am prins curaj și mi-am dat seama că dacă am trecut cu bine prin asta, sunt pregătită pentru orice. Mi-am zis că mai rău de atât nu are ce să se întâmple. 😊

„Primul interviu pe care l-am luat a fost cu «argintul» olimpic la triplusalt Marian Oprea”

De ce sport și nu alt domeniu?

– Cred că domeniul acesta m-a ales el pe mine. Mi-am dorit să lucrez într-o redacție de știri. Așa că, în timpul facultății, am trimis un mail către redacția de știri a Televiziunii Române și după câteva ore am fost sunată de la Departamentul de Știri Sportive.

Printre altele, am fost întrebată când pot să vin la redacție. Eu am răspuns repede „Acum!” și într-o oră am fost la . I-am surprins pentru că nu se așteptau să fiu atât de hotărâtă. Deși nu știam mare lucru la vremea respectivă, am avut parte de niște colegi tare buni, care m-au ajutat să pun în practică tot ce am învață la jurnalism.

Primul meu live a fost de la un meci de polo, iar primul interviu pe care l-am luat cât am fost în practică a fost cu atletul Marian Oprea, „argintul” la triplusalt de la de vară din 2004 de la .

Sportul ocupă un loc important în viața mea, iar de când prezint știrile sportive face parte din muncă mea de zi cu zi să mă documentez și să știu tot ce se întâmplă. Urmăresc știrile din sport chiar și când am o zi liberă. Mă fascinează toată emoția și pasiunea din jurul competițiilor sportive.

Apreciez tare mult disciplină și rigoarea din lumea sportului. Fără acestea, clar, n-ai cum să faci performanță oricât de talentat ai fi, așa că încerc și eu să fiu cât pot de disciplinată în cariera mea. Fără disciplină cred că nu ajungi să faci performanță în niciun domeniu, nu doar în sport.

Cel mai amuzant moment dintr-o emisiune?

– Îmi amintesc de o faza haioasă care s-a petrecut chiar în momentul unui live din redacția de știri. În spatele meu, în planul secund, era un coleg care urmărea un meci, iar faza golului l-a făcut să strige și să… „sară în aer”! De bucurie!

Bineînțeles, eu nu mă puteam întoarce să văd ce se întâmplă, doar telespectatorii puteau vedea. Imediat după live am urmărit înregistrarea. Eram curioasă să văd cum a fost, ce au văzut cei de acasă. Vreo câteva zile ne-am amuzat copios în redacție pe seama acestui moment.

Cum împarți timpul între familie și meserie? Sunt multe seri în care ești „la televizor”, nu acasă…

– Încerc să fiu cât se poate de organizată și de multe ori îmi iese. Chiar dacă cina în familie o luăm mai târziu, recuperăm în zilele libere.

De ce trebuia să țină cu Gloria Buzău în… școala generală!

Câți fotbaliști ți-au cerut numărul de telefon?

– Nu i-am numărat… 😊

Cu ce echipă ai ținut prima dată, în copilărie? Dar acum? Acum cu cine ții?

– Dacă voiam note mari la matematică, trebuia să țin cu… Gloria Buzău! 😊 Glumesc, evident… Un moment tare simpatic de care îmi aduc aminte este legat de proful de matematică din școală generală. Era extrem de pasionat de fotbal și de multe ori ne învoia de la ore și mergeam pe stadion să vedem meciurile Gloriei Buzău. De atunci ador… matematica!😊

Dar Daniel cu cine ține?

– Cu !

M-ai fentat din preluare cu răspunsul ăsta. Dar contraatac: cu cine ții în „meciul” FCSB – CSA Steaua?

– Țin cu cei care au avut cel mai mult de suferit în acest „meci”: suporterii.

Cursul de dans care i-a apropiat pe Marina și Daniel, la care n-au… dansat niciodată!

Iar mă driblezi, ai făcut vreo școală de diplomație? Apropo de Daniel… Cum, când, unde v-ați cunoscut? Ce fenomene… meteo v-au apropiat?

– Ne-am cunoscut în facultate. Eram în ani diferiți, nu aveam cursuri comune, dar, cu toate acestea, drumurile noastre s-au intersectat la un curs. Un curs opțional. De… dans! 😊 La care, culmea, n-am apucat niciodată să dansăm unul cu celălalt! Pur si simplu profesorii ne-au grupat altfel.

După ce am început să ieșim împreună, Daniel mi-a mărturisit că și-ar fi dorit să danseze cu mine la cursul acela de fiecare dată. Se pare că i-a rămas gândul la mine și nu a mai avut nevoie decât de… câțiva ani să-și ia inima-n dinți și să mă invite în oraș! 😊

Cum a reușit să te impresioneze?

– Cred că m-a cucerit cu bunătatea lui și cu mulți trandafiri. Nu era întâlnire la care să nu-mi aducă flori. Și astăzi cumpără flori des.

Cum se împacă prognoza meteo a lui Daniel cu știrile sportive ale tale?

– A fost o vreme când și Daniel prezenta știri din sport și atunci era direct interesat de fenomen. Practic făcea parte din meseria noastră să fim conectați la ce se întâmpla zi de zi în lumea sportiva. Acum urmărește mai mult evenimentele mari și amândoi visăm să vedem din tribună o finală de .

„Bucuria pe care mi-o aduce echitația e imensă”

Care este sportul tău favorit?

– De-a lungul anilor am practicat mai multe sporturi. Cât am fost mică, părinții m-au dus la gimnastică, apoi, în școală, am făcut handbal. Tot timpul am făcut sport doar de plăcere.

Acum fac echitație. Deja merg de ceva timp, iar bucuria pe care mi-o aduce echitația e imensă. Mă deconectează total de la orice altceva și mă face să mă simt cu adevărat liberă.

De unde această pasiune?

– Bunicul m-a făcut să îndrăgesc caii și cred că datorită lui merg la echitație. Mi-ar fi plăcut să mă vadă pe cal. Cred că ar fi fost mândru foc de mine…

Mă bucură tare mult că sunt din ce în ce mai mulți oameni interesați de echitație, de cai. Și la clubul la care merg eu văd tot mai mulți părinți care aleg să îi aducă pe cei mici la echitație.

Care sunt cele „câteva” zile din an în care nu ține cont de… siluetă!

TOP 3 sportivi favoriți all time?

– În primul rând, Nadia Comăneci. Primul 10 într-un concurs olimpic este o bornă importantă în sportul mondial. O admir atât pentru performanțele sportive, cât și pentru implicarea în campanii umanitare. Iar dacă vorbim de fotbal, Lionel Messi și Cristiano Ronaldo sunt favoriții mei.

Cum reușești să-ți păstrezi silueta de invidiat?

– Încerc să nu fac excese… Mai puțin de Paște, Crăciun, Revelion, ziua mea, ziua soțului, ziua mamei, ziua tatălui, ziua fratelui, 1 martie, 8 martie etc, etc, etc… 😊

În rest, sunt atentă la ce mănânc și, bineînțeles, fac sport. Dacă nu ajung la sală, sigur merg pe munte în vreo drumeție sau la echitație, marea mea pasiune. În afară de televiziune… 😊

„Un-doi” la firul… sincerității!

Ținută elegantă sau sport?

– Depinde de eveniment. Eu mă simt bine în ambele…

Cafea sau ceai?

– Cafea! Cu mult lapte!

Tărie, bere, vin sau… șampanie?

– Apă sau limonadă. Șampania nu-mi place, tăria nici atât, bere poate doar dacă e lângă niște mici, iar vin numai la friptură.

Câine sau pisică?

– Câine, clar! Un ciobănesc elvețian alb aș vrea să am când o să locuiesc la casă.

Mâncarea preferată?

– Nu sunt pretențioasă, mănânc orice. În ultima vreme îmi place mult bucătăria libaneză.

Desertul preferat?

– Orice prăjitură care conține frișcă, fructe și ciocolată.

Locul preferat de concediu?

– Undeva la mare și mult soare.

Filmul preferat?

– Greu de ales… „The Notebook”, „Life of Pi”, „La vita e Bella”, „Legend”…

Cartea preferată?

– „Sapiens”, de Yuval Noah Harari.

Ultima carte citită?

– „Curajul de a fi vulnerabil”, a lui Brene Brown.

Actorul/actrița preferat/preferată?

– Tom Hardy și Jennifer Lawrence.

Muzica preferată?

– Cel mai des pop și rock. În mașină, dacă nu ascult podcasturi, ascult radio, în special One World Radio, care e radioul festivalului Tomorrowland, adică muzică electronică.

Cântăreț, formație preferată?

– „Coldplay”, Londra, Anglia, rock alternativ și piano-rock.

Autoturism, motocicletă, bicicletă sau… trotinetă?

– Autoturism și motocicletă.

Locul în care ai fost și ți-a plăcut cel mai mult în lume?

– Până acum, Barcelona. Îmi place atât de mult încât m-aș vedea locuind acolo. Cât mai aproape de mare…

Eveniment monden sau relaxare în doi?

– Relaxare în doi.

Gătit acasă sau masa în oraș?

– Ambele.

Top 3 pasiuni?

– E greu să fac un Top 3. Sunt o persoană activă. Îmi place să-mi valorific timpul liber, așa că încerc să mă țin cât pot de ocupată. Iubesc muntele, nu ratez nicio ocazie să merg în drumeții, mă ajută să-mi reîncarc bateriile. Bineînțeles ajung la echitație cât pot de des și, mai nou, m-am apucat de școala moto, vreau să-mi iau carnetul pentru motor. În rest, citesc, mă uit la seriale și competiții sportive, urmăresc mereu știrile, câteodată gătesc, ador să șofez, să schiez, iubesc să merg la teatru și cinema… Și oricând sunt pregătită pentru o nouă excursie! 😊

Dacă nu ai fi fost Marina Nițoiu, cine ai fi vrut să fii?

– Tot Marina Nițoiu!