Nouă pariori de zece, dacă nu chiar toți zece, ar fi pus banii pe și , în luptă pentru , în meciurile cu deja în vacanță cu sacii în căruță și . Campioana și câștigătoarea Cupei și-au respectat blazonul și au câștigat puncte de care nu aveau nevoie decât la onoare. CFR Cluj și Universitatea Craiova au punctat la penibil.

Editorial Cornel Dinu. Dan Petrescu jenant, CFR Cluj și Universitatea Craiova penibile vs Farul Gică Hagi și Cristiano Sepsi Bergodi, jos pălăria!

În campionatele noastre, și luați-le de la Liga 4, s-au inventat tot felul de baraje, de retrogradare, de promovare, de cupe europene… Numai pe râuri nu mai facem baraje, ca în epoca puterii populare, când au fost nu numai greutăți și frustrări, ci și multe, multe lucruri bune pe care le-am distrus cu inconștiență.

Îmi aduc aminte de entuziasmul genial cu care marele actor Dumitru Furdui însuflețea o masă pașnică și liniștită cu cântecul trăit aievea la construcția celei mai spectaculoase căi ferate din România, celebra Bumbești – Livezeni: „Hei-rup, hei-rup, cad stânci de fier / În lupta dusă de brigadier”… Dumnezeu să-l odihnească…

Acum barajele le ridicăm în fotbal. Și nu din interes național, obștesc, patriotic, ci din interes de grup. Și nu trebuie să ne mai surprindă că, la stadiul de colonie la care am ajuns cu plan de „afară” și cozi de topor „dinăuntru”, la fel suntem tratați și în fotbalul european.

Din marile campionate bogate ale „Bătrânului continent”, către care migrează sub mirajul milioanelor din contractele cu „granzii” toată floarea fotbalistică a săracului Răsărit, merg an de an câte șase, șapte echipe, multe direct în grupe, care aduc bani și puncte pentru coeficient. De la noi doar trei, patru se chinuie să treacă de tururile preliminare cu alte echipe din săracul Est al Europei.

Bine spune românul, și nu-l întrece nimeni la așa ceva, „Cum îți așterni, așa dormi!”. Iar sugrumătorul Occident ne tratează conform unei înțelepciuni de sorginte tot românească: „Vrem egalitate, dar nu pentru căței!”. Și chiar așa e, pentru că, la Bruxelles sau la Strasbourg nu mai avem nici măcar… lătratul!

Editorial Cornel Dinu. Actuala campioană a arătat de ce e actuala, în timp ce fosta campioană a dovedit de ce e fosta

Într-un asemenea climat sărăcuț-colonial s-au desfășurat și ultimele două meciuri din play-off. , care produce tineri promițători ca valurile ce se sparg de țărmul mării, i-a administrat Bursucursuzului o adevărată umilință.

L-a învins cu lejeritate, mult mai clar decât o arată scorul la limită 2-1, o victorie numai pentru onoarea sa regală, dar care tare îi mai trebuia „colegului” ca să meargă liniștit la barajul pentru Conference League, cu . Norocul nervosului Dănuț că oltenii Rotarului și-o furară cum numai ei știu în astfel de momente importante, de la altă echipă aflată în vacanță cu saci-n căruță, Sepsi.

Cum s-a întâmplat pocinogul pentru un CFR aflat în criză de cărbuni, inspirație, formă și mecanic? Foarte simplu. Simplu pentru zburdalnicii „fariști” am vrut să spun… n-a avut veleități defensive ca jucător, așa cum nu au avut nici echipele pe care le-a certat de pe margine. Și nici calități combinative. Se vede și acum…

Fosta campioană a atacat pe actuala campioană în startul meciului, a marcat relativ repede (Bîrligea, în minutul 14). Pajii Regelui au ieșit la joacă, au egalat ( în minutul 42), au ratat un penalty (același Louis Munteanu, în minutul 45).

Editorial Cornel Dinu. Bursucursuzul Dan Petrescu s-a dat în spectacol jenibil, adică și jenant, și penibil, la pauză și, mai ales, după fluierul final

Au început mai bine și repriza a doua, în fața unui CFR care nu mai era în stare să lege două pase, au înscris și al doilea gol (tot Louis Munteanu, în minutul 62, din al doilea penalty dictat de Marcel Bârsan). După care oaspeții s-au retras, preferând să joace pe contraatac, CFR a presat, dar a arătat încă o dată că nu este antrenată să atace. Mai ales sub presiunea scorului.

Și așa, „bursucii” Petrescului au ajuns prin careu Farului, dar au avut doar o ocazie mare de a egala, în minutul 65, bara refuzându-i golul lui Boateng și precipitarea lui Petrila la mingea revenită din bară. Deranj mare se pare că este pe terenul de pregătire și în birourile CFR-ului…

Cum deranj mare a fost la finalul jocului, când „Bursucursuzul” a făcut circ, înjurând și gesticulând, acuzând pe toată lumea, pe arbitrii că nuni-au dat și lui două penalty-uri, ca oaspeților, pe jucători, ai Farului că de ce n-au stat cuminți să le dea el na-na și pe ai lui că de ce nu l-au ascultat, pe că nu-i mai e prieten, că prietenul la nevoie se cunoaște și cu el nu s-a cunoscut, pe Zoli Iașko că de ce e nesimțit și îndrăznește să-l contrazică, pe Marius Bilașco că de ce îl ține și nu-l lasă să-i bată pe toți ceilalți… A mai luat și alde un cartonaș roșu, vinovat, nevinovat, cine mai știe…

Păcat… Păcat de ce a fost și se pare că nu mai este… Spectacol jenibil, adică și jenant, și penibil, anunțat parcă de ieșirile necontrolate mereu când o zbârcea echipa. Și a zbârcit-o des în acest sezon…

Editorial Cornel Dinu. Nimic nu jucară juveții cu „sepsiștii” lui Cristiano Bergodi, tutto rispetto signore vero allenatore!

Și asta în condițiile în care se poate spune pe drept: „Nervos” să fii, noroc să ai! Norocul numit simplu, neaoș, românește, Sepsi OSK. Învingătoare neașteptată și fără alte nevoi în afara onoarei și statutului de câștigătoare a Cupei, împotriva unei Universități Craiova a Olguței Rotarului de nerecunoscut, abulică, paralelă cu jocul… cu jocul de fotbal chiar… parcă o adunătură de practicanți a fotbalului strânși la repezeală din spatele blocurilor.

Nimic nu jucară juveții lui . Nimic, nimicuț! Parcă le stătea în gât meciul ăsta, le strica plecare mai repede în vacanță. Nu s-au găsit și regăsit niciun moment, parcă înotau toți împotriva curentului, pase greșite cât pentru un sezon întreg, gafe în apărare, incontinență și inconsistență în atac, realizări individuale sublime, dar absente cu desăvârșire… Nu-mi amintesc s-o fi văzut mai jalnică pe Universitatea Craiova, mai absentă, mai dezlânată, în acest sezon…

„Sepsiștii” a jucat serios, cu atitudine, determinați de… de ce numai ei știu… Cu în frunte, tutto rispetto signore vero allenatore! Aflat, zice lumea, la ultimul meci pe banca echipei din Sfântu Gheorghe. Eu nu cred, mare prostie ar fi să nu continue o relație cu chimie evidentă.

Extrema de buzunar Marius Ștefănescu, mereu cu cele 6 viteze la el, pusă bomboana pă coliva speranțelor ioropenești ală juveților în ultimul minuțel de joc, 90+4. Nici egalul nu-i ajuta pe-alde Ivan (jucă, bre, ăsta? … că parca-ă văzui, dar nu-l simții..) și gașca, dar așa, la 0-1 final, umilința fu completă.

Și, în consecință șocantă, deși orbită și oprită de lumina Farului Gică Hagi pe linie moartă, echipa atât de controversatului „grup de la Cluj” va juca barajul final pentru preliminariile Conference League cu cealaltă echipă din Bănie, trupa Mititeilor și a inițialelor, FC U Craiova 1948. Despre a cărei calificare dramatică, la loviturile de departajare, după 3-0 în nicio jumătate de oră cu FC Voluntari, scrisăi când să-ntâmplă.

Cât despre cupele europene, de grupe zic, ne vom califica, la fotbalul pe care îl avem, la culesul viilor de Paștele Cailor… Sănătoși să ne îngăduie Dumnezeu până atunci…