Revista Taifasuri 950! Ana și Monica Odagiu, frumusețe și talent la… dublu! Editorial Fuego! Vedete, rețete, horoscop!

A apărut revista 950! Cu un interviu „la dublu” , frumusețe și talent „la pătrat”! Cu un nou editorial ! Cu dragoste și secrete de vedete! Cu noi proceduri medicale! Cu rețete inedite din farmacia verde! Cu evlavie și religie! Cu dezvăluiri istorice! Cu horoscop! Cu agenda culturală – foarte bogată! – a week-end-ului! Pe scurt, revista 950!

Este joi, este revista ! Este revista , este ! Editorial ! este un artist complex și complet, cântă, compune melodii și versuri, pictează, promovează folclorul autentic prin spectacole grandioase, cu mai vedete ale muzicii noastre mioritice.

Și, nu în ultimul rând, ci dimpotrivă, în fiecare duminică realizează și moderează apreciata emisiune „Drag de România mea!” pe TVR 2, întotdeauna cu invitați de marcă și muzică românească adevărată.

este de 3 ani directorul onorific al revistei săptămânale , în care publică, ediție de ediție, în fiecare joi, în pagina 2, un editorial-spectacol, cu gândurile sale sincere, emoționate și emoționante. vă oferă mai jos câteva rânduri din editorialul lui din revista 950 despre , „Lord al muzicii românești”.

Repet de ani buni, cu toată determinarea, că muzica ușoară românească are eroi, are staruri, are legende pe care trebuie să le cunoaștem, să le ascultăm și să le prețuim la justa valoare, pentru munca lor și pentru tot efortul depus la susținerea unui gen. Este și cazul maestrului Petre Geambașu, pe care-l respect pentru verticalitatea sa și pentru felul profesionist în care și-a desfășurat cariera de peste 55 de ani. Glasul său puternic este inconfundabil și a fost, peste ani, un mesager al lucrului de calitate cu origini în România, peste granițele țării. Și-a înființat propria orchestră și a desăvârșit programe unice, având talentul formidabil de face spectacol, de a ține oamenii în priză. Vocea sa este, de asemenea…

Are mama două fete, și frumoase și cochete. Surorile Ana și Monica sunt „pe val” în showbizul de la noi. Revista 950 vă invită să le descoperiți cum sunt dincolo de scenă și reflectoare într-un mega-interviu „la dublu”.

Coincidențe care au uimit lumea! Mark Twain și cometa, președinții morți de Ziua Independenței, blestemul Lincoln, femeia care a supraviețuit la trei naufragii vestite, cine este ofițerul britanic fulgerat de 3 ori în viață și o dată după moarte, cum au ajuns ultimul soldat ucis în Primul Război Mondial să fie îngropat alături de… primul soldat ucis în marea conflagrație, toate aceste „mistere” le găsiți în revista 950!

Ați fost vreodată în stațiunea Văliug de la poalele masivului Semenic? Revista 950 vă „duce” în această combinație perfectă dintre munte și mare, la numai 30 km de Reșița, într-una dintre cele mai frumoase zone nu numai din Banat, ci din toată „România frumoasă”!

Cum puteți câștiga mai mulți bani vă dezvăluie life coach Cătălina Tăgârță, care sunt secretele unei fericiri pe termen lung, unde se află – în Turcia! – băile sacre ale Cleopatrei, remedii din… bucătărie pentru plantele dumneavoastră, ce româncă a fost prima femeie-parașutist și una dintre primele femei-pilot, aflați numai din revista 950!

PLUS 4 pagini de „Farmacia verde”! PLUS rețete prietenoase cu… rinichii! PLUS horoscop! PLUS anunțuri matrimoniale! PLUS agenda culturală – foarte bogată! – a week-end-ului! PLUS alte subiecte originale și incitante! Numai în revista 950!

