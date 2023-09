Revista Taifasuri 953! Vânătorii de... voci Theo Rose și Horia Brenciu! Editorial Fuego! Dragoste și secrete de vedete, horoscop, rețete!

A apărut revista 953! Cu un interviu în… duet cu , vânătorii de… voci de la ! Cu un nou editorial ! Cu secrete de vedete! Cu noi proceduri medicale! Cu rețete inedite din farmacia verde! Cu evlavie și religie! Cu dezvăluiri istorice! Cu horoscop! Cu agenda culturală – foarte bogată! – a week-end-ului! Pe scurt, revista 953!

A apărut revista TAIFASURI 953 ! Vânătorii de… voci: Theo Rose și Horia Brenciu! Editorial Fuego! Dragoste și secrete de vedete! Evlavie și religie! Dezvăluiri istorice! Rețete inedite! Horoscop! Matrimoniale!

Este joi, este revista ! Este revista , este ! Editorial ! este un artist complex și complet, cântă, compune melodii și versuri, pictează, promovează folclorul autentic prin spectacole grandioase, cu mai vedete ale muzicii noastre mioritice.

ADVERTISEMENT

Și, nu în ultimul rând, ci dimpotrivă, în fiecare duminică realizează și moderează apreciata emisiune „Drag de România mea!” pe TVR 2, întotdeauna cu invitați de marcă și muzică românească adevărată.

este de 3 ani directorul onorific al revistei săptămânale , în care publică, ediție de ediție, în fiecare joi, în pagina 2, un editorial-spectacol, cu gândurile sale sincere, emoționate și emoționante. vă oferă mai jos câteva rânduri din editorialul lui din revista 953 despre marea familie de la „Drag de România mea!”.

ADVERTISEMENT

Eram mic copil, la Turda eram fascinat de televizor, de programele de divertisment pe care le vedeam la TVR, de Revelioane, de fiecare artist care apărea acolo și-mi doream ca la un moment dat să fiu și eu dincolo de ecran, în studiourile acelea mari și să pot intra în casele oamenilor. Acest vis mi-a ghidat cumva cariera și l-am ținut acolo, ascuns în sufletul meu, până a venit ocazia lui, până s-a împlinit destinul și am ajuns să moderez o emisiune chiar unde mă visam, la Televiziunea Română. Se întâmpla acum cinci ani de zile, în 2018. Am acceptat propunerea și totul a venit ca o provocare, mai ales că vorbeam de un tronson orar complicat, duminica la prânz, oamenii au alte activități. Dar alături de echipa mea minunată, am pus bazele proiectului „Drag de România mea!”. Am vrut să arătăm că…

Ce a vrut să arate la îndrăgitele ediții din longeviva emisiune „Drag de România mea!”, aflați numai din editorialul său din numărul 953 al revistei săptămânale ! Care a apărut joi, 28 septembrie la toate punctele de difuzare a presei din țară!

Ce subiecte de mare interes vă oferă TAIFASURI 953 . Numai câteva dintr-o listă consistentă…

Interviu în… duet cu și , vânătorii de… voci de la , sezonul 11, pe . „Horia este tot un Suflet” vs. „Theo este cea mai sinceră persoană pe care o cunosc”. Picanterii din spatele reflectoarelor, munca asiduă, speranțe, strategii, planuri cu cei doi jurați. Savurați un interviu „la dublu” de zile mari, exclusiv, în revista 953!

ADVERTISEMENT

Totul despre suplimentele cu colagen! De la menținerea elasticității pielii la protejarea articulațiilor. Ce alte efecte benefice pentru întreținerea organismului la cotele… tinereții și sănătății au suplimentele cu colagen, aflați numai din revista 953!

Atenție, oameni care trăiesc în altă… realitate! Și nu oricare, ci superbogați excentrici din Silicon Valley! Lucrează numai în picioare, sub lumină obligatoriu… roșie! Iau câte 60 de pastile pe zi… fără să fie bolnavi! Cine sunt acești ciudați, aflați numai din revista 953!

Ați auzit de satul Gărâna, o variantă de… paradis din România noastră frumoasă? Dar de liposucția cu laser, care face să dispară și cele mai dificile depozite de grăsime? Sau de noul trend de înfrumusețare, „prezentatoarea TV”? Știți cum și când puteți delega responsabilități copiilor? Dar ce sunt, de fapt, Raiul și Iadul? Sau unde este locul din România unde s-a filmat „Django”? aflați toate acestea, și multe altele, numai din revista 953!

ADVERTISEMENT

PLUS 4 pagini de „Farmacia verde”! PLUS rețete favorite ale unor celebrități ca Emma Watson, Beyonce, Rihanna, Taylor Swift, Blake Lively, HelenaBonham carter sau… Barack Obama! PLUS horoscop! PLUS anunțuri matrimoniale! PLUS agenda culturală – foarte bogată! – a week-end-ului! PLUS alte subiecte originale și incitante! Numai în revista 953!

Delectați-vă cu o lectură variată și complexă, 32 de pagini, în numărul 953 al revistei ! La toate chioșcurile de difuzare a presei începând de joi, 28 septembrie! Nici nu știți ce pierdeți dacă nu-l citiți! Din copertă-n copertă!

Abonați-vă ca să nu ratați șansa multiplelor premii oferite de revista TAIFASURI !

IMPORTANT! Dacă vă este incomod să vă deplasați sau dacă nu vreți să ieșiți din casă, ori dacă pur și simplu nu mai găsiți revista pe tarabe, ABONAȚI-VĂ acum la revista în oricare dintre oficiile Poștei Române!

Astfel, vă asigurați că nu mai pierdeți niciun număr al revistei dumneavoastră favorite și puteți participa, automat, la tragerea la sorți pentru… pentru ce premii aflați numai din revista ! Apare joia!