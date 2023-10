Revista Taifasuri 956! Grigore Gherman, profu’ de folclor. Editorial Fuego! CD în premieră națională! Vedete, modă, rețete, horoscop, matrimoniale!

A apărut revista 956! Cu un super-interviu exclusiv cu Grigore Gherman, „profu’ de folclor” autentic bucovinean. Cu un nou editorial ! Cu dragoste și secrete de vedete! Cu noi proceduri medicale! Cu rețete inedite din farmacia verde! Cu evlavie și religie! Cu dezvăluiri istorice! Cu horoscop! Cu anunțuri matrimoniale! Cu agenda culturală – foarte bogată! – a week-end-ului! Cu un CD în premieră națională! Pe scurt, revista 956!

Și, nu în ultimul rând, ci dimpotrivă, în fiecare duminică realizează și moderează apreciata emisiune „Drag de România mea!” pe TVR 2, întotdeauna cu invitați de marcă și muzică românească adevărată.

este de 3 ani directorul onorific al revistei săptămânale , în care publică, ediție de ediție, în fiecare joi, în pagina 2, un editorial-spectacol, cu gândurile sale sincere, emoționate și emoționante. vă oferă mai jos câteva rânduri din editorialul lui din revista 956 despre cum își vede el de… treaba lui în lumea tot mai junglă în care ne este dat să trăim…!

Am învățat în toți anii aceștia de viață de până acum că nimeni nu-i perfect pe lumea aceasta. E firesc să greșim, e firesc să avem și lipsuri și să ne dorim să fim mai mult, să vrem mai mult și să luptăm astfel pentru toate aceste dorințe majore. Perfecțiunea ar fi, cumva, ceva plictisitor. Sunt mulți oameni care-și doresc asta, dar uită că și slăbiciunile au farmecul lor aparte. Mie-mi place să fiu cât mai aproape de lucrul bine făcut, dar nu transform asta într-o obsesie continuă. Îmi permit să greșesc și știu că astfel totul prinde ulterior o altă formă. Eu știu mereu că trebuie să-mi văd de felia mea. Știu că trebuie să fiu cât mai bun și să încerc permanent să evoluez, să ies în față cu frumuseți și să nu mă afund în discuții fără rost. Deși știu că în România comentariile și bârfele sunt sport național, aș vrea ca fiecare să-nțeleagă că….

Nu e… cuc, dar cântă, bată-l vina, de răsună ! Este Grigore Gherman, are 36 de ani și este… „profu’ de folclor” nu numai pentru copii cărora le descifrează taine de canto și pian, ci pentru toți cei care iubesc muzica populară autentică. Respiră muzică, se hrănește cu muzică. „Muzica populară educă și este strâns legată de istorie. Noi, artiștii, suntem puntea dintre Dumnezeu și oameni”, este crezul lui „Grigoraș de Bucovina”. Dacă nu-l cunoașteți deja, descoperiți-l într-un mega-interviu în revista 956!

Totul despre plantarea pomilor fructiferi! Soiurile potrivite diferitelor zone, sădirea corectă, spațiere și portaltoi în funcție de dimensiuni, timpul necesar pentru fixarea rădăcinilor, ritmul corect de udare până în prag de iarnă, tundere și protecție – toate aceste „amănunte” decisive pentru o viață lungă a pomilor fructiferi le găsiți în revista 956!

Disney 100! Povestea unui uriaș succes global. La 16 octombrie s-au împlinit 100 de ani de când Walt și fratele său mai mare, Roy înființau un studio pentru scurtmetraje de animație într-un garaj din Los Angeles. Au creat, pornind de acolo, un adevărat imperiu al lumii animate, cu personaje istorice, ca și iubita sa Minnie, Donald Duck, Goofy, Pluto, Bambi, Albă ca Zăpada și cei 7 pitici, a construit minunatul … Aflați numai din revista 956 aspecte inedite, mai puțin știute din viața omului care deține recordul pentru cele mai multe (22) și cele mai multe nominalizări (59)!

Monumentele naturale dăltuite de și în… sare sunt… monumentale! Fascinante! De la cea mai mare mină de sare din Europa, Slănic Prahova până la „orașul” Goderich de sub… lacul Huron din Canada, în cea mai mare mină de sare din lume! De la „castele” din Munții Zagros, Iran, la „terasele” Maras din Peru. De la „Muntanya de Sal” (traducerea este redundantă) din Cardona, Spania la „Poarta Iadului”, lanțul de lacuri sărate din cel mai fierbinte, la propriu, loc din lume, depresiunea Danakil din Etiopia. Toate amănuntele, în revista 956!

Știți culele Olteniei de sub munte din România noastră frumoasă? Dar ce beneficii extraordinare pentru tenul dumneavoastră are… acidul azelaic? Sau ce este ebru, arta de a desena pe… apă? Ori cum puteți să anihilați un… manipulator? Care sunt cele 10 aspecte de verificat înainte de… a spune marele „DA”? Recunoașteți semnele că ochii prietenilor noștri blănoși, cu patru picioare trebuie tratați pentru diferite afecțiuni? Toate acestea și alte subiecte incitante găsiți numai în revista 956!

PLUS 4 pagini de „Farmacia verde”! PLUS rețete descoperite într-o călătorie pe Dunăre, de la izvoarele din Munții Pădurea Neagră la vărsarea în Marea Neagră! PLUS horoscop! PLUS anunțuri matrimoniale! PLUS agenda culturală – foarte bogată! – a week-end-ului! PLUS alte subiecte originale și incitante! Numai în revista 956!

„Grigoraș din Bucovina” este Grigore Gherman, cel mai în vogă artist din cea frumoasă și atât de pitorească. Născut la , în 23 iunie 1987, a urcat pentru prima dată pe scenă la 12 ani, alături de orchestra „Valea Prutului” din orașul său.

„Grigoraș din Bucovina” a absolvit Universitatea Națională de Muzică din , secția Compoziție Muzică Ușoară și Facultatea de Litere, Catedra de Filologie Română și Clasică a Universității „Iuri Fedkovîci” din .

„Grigoraș din Bucovina” vă oferă pe CD-ul exclusiv cu revista 956, 15 hituri dintre care nu lipsesc „Bucovină, Raiul meu”, „Să nu uităm c-avem un sânge”, „Când ești frate lângă mine”, „Noi suntem din Bucovina” și, bine-nțeles, „Grigoraș din Bucovina”.

