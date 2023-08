A apărut revista 947! Celebrul de la de pe se dezbracă de secrete. Nu ratați un nou editorial ! Plus noi proceduri medicale, viață de vedete, rețete, farmacia verde, evlavie și religie, dezvăluiri istorice, horoscop. Pe scurt, revista 947!

A apărut revista TAIFASURI 947 ! „Dezbrăcatu'" se… dezbracă de secrete! Editorial Fuego, viață de vedete, rețete, evlavie și religie, dezvăluiri istorice, horoscop!

Este joi, este revista ! Este revista , este ! Editorial ! este un artist complex și complet, cântă, compune melodii și versuri, pictează, promovează folclorul autentic prin spectacole grandioase, cu mai vedete ale muzicii noastre mioritice.

Și, nu în ultimul rând, ci dimpotrivă, în fiecare duminică realizează și moderează cu mult drag mult îndrăgita emisiune „Drag de România mea!” pe TVR 2, întotdeauna cu invitați de marcă și muzică românească adevărată.

este de 3 ani directorul onorific al revistei săptămânale , în care publică, ediție de ediție, în fiecare joi, în pagina 2, un editorial-spectacol, cu gândurile sale sincere, emoționate și emoționante. vă oferă mai jos câteva rânduri din editorialul lui din revista 947 despre un adevăr absolut și… dureros: timpul trece pe lângă noi!

„Timpul trece pe lângă noi. De multe ori mi se pare că în van, fără o noimă clară, iar în trecerea aceasta a lui nu are nici milă și nici nu dă semnale. Sigur că toată lumea vorbește despre asta, dar câți fac ceva la modul concret, să-l transforme în calitate? Nici măcar eu. Alerg peste tot, petrec ore în mașină, mă bucur puțin și parcă nu-mi dau seama prea bine de toți anii pe care i-am pierdut oarecum și pe care n-am cum, oricât mi-aș dori, să-i întorc. Desigur că acesta e cursul firesc al lucrurilor, vor spune unii. Dar timpul trebuie să fie o bucurie constantă, nu o corvoadă. Nu trebuie să ne gândim la trecerea lui ca la un blestem pe care nu-l putem alunga, ci doar ca la o acumulare de fericiri, de momente unice, de împliniri pe care ni le facem nouă, dar și altora, de daruri, de suflet, de lumină. Zău că uneori îmi vine să…”

Ce îi vine să facă lui în lupta… sau prietenia… cu timpul necruțător, aflați numai din editorialul său din numărul 947 al revistei săptămânale ! Care a apărut joi, 17 august la toate punctele de difuzare a presei din țară!

Ce subiecte mai puteți citi în revista TAIFASURI 947 . Numai câteva dintr-o ofertă consistentă…

Câți dintre dumneavoastră știți care este numele real, numele din cartea de identitate al savurosului , cel mai longeviv personaj de televiziune? A visat să se facă… marinar, dar a ajuns căpitan la cârma , fidel postului de 20 de ani. se dezbracă de secrete într-un interviu savuros ca și el, în exclusivitate în revista 947! Aflați cine este dincolo de și cum îl… cheamă, de fapt, pe simpaticul numai din revista 947!

La 142 de ani de la nașterea celui mai mare muzician al României, genialul , revista 947 vă invită să faceți o vizită memorabilă la vila „Luminiș” din . Cum și-a dorit să fie – și a fost! – dormitorul casei, care a fost marea sa iubire, cum îl numea Regina Elisabeta a României, ce nume ilustre i-au fost oaspeți acolo, aflați numai din reportajul premium din revista 947!

Cât de eficiente, dar și cât de sănătoase sunt dietele vedetelor, aflați numai din revista 947! Vi se dezvăluie în toată splendoarea lor , Jodie Foster, , , Claudia Schiffer și Victoria ! Numai în revista 947!

Știți care sunt cele mai importante, mai celebre, mai impresionante festivaluri dedicate… câinilor? Oamenii normali iubesc câinii, așa că își celebrează cu fast prietenii necuvântători, de multe ori mai sinceri, mai fideli, mai dedicați decât prietenii umani. Aflați unde și când se desfășoară cele mai mari festivaluri dedicate câinilor numai din revista 947!

Lux… plutitor pe mările și oceanele lumii! Cele mai mari și mai cunoscute vase de croazieră, adevărate… orașe plutitoare, vă oferă zile de relaxare, odihnă și plăcere inegalabilă înconjurați de valuri și liniște. Aflați care sunt aceste oaze maritime de vis și visuri numai din revista 947!

Un traseu de vis și… ușor în Munții Bucegi, cum revoluționează inteligența artificială… înfrumusețarea prin sisteme și proceduri automate de personalizare, ce este „machiajul latte”, cum și unde puteți beneficia de terapia…albastră, cum scăpați de migrenele verii, ultimele metode de… reinventare a carierei – le aflați toate, și altele, numai din revista 947!

PLUS 4 pagini de „Farmacia verde”! PLUS rețete fabuloase din Champagne! PLUS horoscop! PLUS anunțuri matrimoniale! PLUS agenda culturală – foarte bogată! – a week-end-ului! PLUS alte subiecte originale și incitante! Numai în revista 947!

Delectați-vă cu o lectură variată și complexă, 32 de pagini, în numărul 947 al revistei ! La toate chioșcurile de difuzare a presei începând de joi, 17 august! Nici nu știți ce pierdeți dacă nu-l citiți!

